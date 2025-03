Le Vélodrome accueille le choc OM – RC Lens ce samedi 8 mars 2025.

La 25e journée de Ligue 1 réserve un choc attendu entre deux clubs qui trahissent des ambitions, mais ne sont pas sur une même dynamique. Un affrontement crucial pour les deux équipes, qui auront à cœur de prendre des points dans une course au classement qui s’annonce disputée. Pour voir OM – Lens 2025 en direct streaming, il faudra se connecter à DAZN, LA chaîne du championnat de France de football, qui rogne sur ses prix pour la dernière ligne droite du championnat.

Bousculés par l’AJ Auxerre (3-0) il y a deux semaines, les Phocéens ont su rebondir avec une victoire convaincante face au FC Nantes (2-0). Un succès qui leur permet d’aborder cette rencontre avec plus de confiance. Sous les ordres de Roberto De Zerbi, l’OM veut capitaliser sur cette dynamique et enchaîner une seconde victoire consécutive à domicile.

L’un est en progrès, l’autre inquiète par ses résultats actuels

De son côté, le RC Lens traverse une période compliquée. Avec quatre défaites de rang en championnat, les Sang et Or ont perdu du terrain dans la lutte pour les places européennes. Neuvièmes avec six points de retard sur le top 6, les hommes de Will Still devront réagir pour ne pas voir leurs espoirs d’Europe s’amenuiser.

Un rendez-vous à ne pas manquerCe duel entre deux formations ambitieuses se tiendra au Stade Vélodrome, qui affichera une fois encore une ambiance survoltée. Le coup d’envoi sera donné à 21h05 ce samedi 8 mars 2025. Pour suivre cette rencontre, rendez-vous sur DAZN1, diffuseur officiel de la rencontre.

Les infos pratiques de la rencontre

Lieu : Stade Vélodrome, Marseille (capacité : 67 394 places)

Date : Samedi 8 mars 2025

Heure : 21h05

Diffusion TV : DAZN1