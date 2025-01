PSG, LOSC. Ce que le transfert d’Ikoné à Côme doit leur rapporter

Le prêt de Jonathan Ikoné à Côme va rapporter aux clubs qui l’ont formé. Dont le LOSC.

En dépit de touches avec des clubs français, Jonathan Ikoné ne va pas revenir dans l’Hexagone. A tout le moins pas tout de suite. L’ailier international français vient en effet de quitter la Fiorentina pour rejoindre le promu de Serie A, le Côme 1907 dans le cadre d’un transfert sous la forme d’un prêt payant.

Un prêt payant de Côme pour Jonathan Ikoné

Et qui dit payant, dit indemnisation des clubs qui ont formé le Bondynois dans sa jeunesse, entre ses 12 et 23 ans. A savoir pour ceux de la Ligue 1, le Paris SG, ainsi que le LOSC Lille, mais aussi le Montpellier HSC qu’il a fréquenté pendant une saison et demi à l’âge de 19 et 20 ans. Sur un prêt payant donné à 1 million d’euros et selon les principes du mécanisme de solidarité, le Paris Saint-Germain va recevoir 22 500 euros, le LOSC Lille 15 000 euros et le MHSC, 10 000 euros.

Le PSG, le LOSC et le MHSC peuvent espérer plus

Puisqu’il y a une option d’achat dans le prêt, ces trois clubs pourront prétendre à plus dans quelques mois si celle-ci est levée par le club italien. Elle serait de 8 millions d’euros, ce qui vaudrait alors 180 000 euros au Paris SG, 120 000 au LOSC et 80 000 à Montpellier.