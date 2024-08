Même après son départ pour l’Italie, Raphaël Varane demeure le défenseur le mieux payé de l’histoire de la Premier League.

La Premier League anglaise, réputée pour ses salaires astronomiques, voit ses défenseurs figurer parmi les joueurs les mieux rémunérés du football mondial. Au top 10 des défenseurs aux plus gros salaires de l’histoire de la ligue, c’est le Français Raphaël Varane qui est en tête de liste.

Raphael Varane domine les défenseurs de la Premier League

Arrivé à Manchester United à l’été 2022, Raphaël Varane occupe actuellement la première place de ce classement. L’ancien joueur du Real Madrid percevait un salaire hebdomadaire d’environ 395 000 euros jusqu’à son départ au 30 juin dernier, ce qui en fait le défenseur le mieux payé de l’histoire de la Premier League.

Les clubs les plus titrés ont les défenseurs les mieux payés

Le podium est complété par John Stones de Manchester City (environ 290 000 euros par semaine) et Virgil van Dijk de Liverpool (environ 255 000 euros hebdomadaires). Les cinq premiers du classement sont issus des trois clubs les plus titrés de ces dernières années : Manchester United, Manchester City et Liverpool.

Les 10 défenseurs les mieux payés de l’histoire de la Premier League

Raphael Varane (Man United) : 396 000 € par semaine

John Stones (Man City) : 291 000 € par semaine

Virgil van Dijk (Liverpool) : 256 000 € par semaine

Ben Chilwell (Chelsea) : 221 000 € par semaine

Harry Maguire (Man United) : 220 000 € par semaine

Trent Alexander-Arnold (Liverpool) : 209 000 € par semaine

Kalidou Koulibaly (Chelsea) : 188 000 € par semaine

Andrew Robertson (Liverpool) : 186 000 € par semaine

Luke Shaw (Man United) : 174 000 € par semaine

Joao Cancelo (Man City) : 162 000 € par semaine