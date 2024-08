Lenny Martinez: Salaire, contrat, ce qu’il a signé avec Bahrain-Victorious

Lenny Martinez va troquer le maillot de la Groupama-FDJ pour celui de Bahrain-Victorious.

La rumeur bruissait depuis déjà plusieurs semaines, elle s’est officialisée, ce dimanche 4 août via un communiqué publié par la nouvelle équipe de l’espoir du cyclisme français. Lenny Martinez va bien quitter le team FDJ Groupama au terme de la saison 2024 et de son contrat, pour s’engager au service de l’écurie Bahrain-Victorious.

Lenny Martinez officialise son départ vers Bahrain-Victorious

Selon les informations dévoilées en avril par RMC, le contrat du fils de l’ancien champion du monde de VTT, Miguel Martinez est signé pour les trois prochaines saisons, de 2025 à 2027. Il va permettre à l’intéressé de réussir une bascule financière en passant d’un salaire annuel à près de 200 000 euros au sein de la Groupama-FDJ, à près de 2,5 millions par an, sous ses nouvelles couleurs.

L’un des plus gros salaires du peloton des cyclistes professionnels

A ce niveau de rémunération, Lenny Martinez va intégrer le top 10 mondial des coureurs cyclistes les mieux payés, dans l’univers de la route. A 21 ans, Lenny Martinez entre de plein pied dans la cours des plus grands. « Le projet solide autour de l’équipe et de moi-même m’a convaincu. Ensemble, nous avons de grandes ambitions et je suis convaincu que nous réaliserons de grandes choses », annonce le coureur dans un communiqué non sans oublier de saluer l’écurie de Marc Madiot qui l’a propulsé dans le grand bain des pros du vélo.