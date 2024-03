Pogacar, Alphalippe, Vingegaard… Les salaires des cyclistes en 2024

tadej Pgacar, numéro un mondial sur les salaires du peloton cycliste en 2024.

Tadej Pogacar, le double vainqueur du Tour de France, est le cycliste le mieux payé du monde cette saison 2024. Le Slovène de l’UAE Team Emirates reçoit six millions d’euros par an, indépendamment des primes individuelle à la performance (notamment 1 million d’euros en cas de succès sur le Tour de France), et des bonus collectifs gagnés avec son équipe sur les courses à étapes.

hors primes et bonus en course Tadej Pogacar gagne 6 M€ par an

Tom Pidcock, le Britannique lauréat de l’or olympique de cross-country, est deuxième avec quatre millions d’euros. Il est suivi par deux autres coureurs de l’Ineos Grenadiers, Geraint Thomas et Egan Bernal, qui gagnent respectivement 3,5 et 3 millions d’euros. La Jumbo-Visma, autre équipe de pointe, désormais appelée Visma-Lease a Bike est représentée par Jonas Vingegaard (2,5 millions d’euros) et Wout van Aert (2 millions d’euros). En revanche, Primoz Roglic l’a quitté pour un contrat annuel à 2,75 millions d’euros avec la Bora-Hansgrohe.

Julian Alaphilippe seul cycliste parmi les mieux payés du peloton en 2024

Le Français Julian Alaphilippe est le mieux payé de son équipe, la Quick-Step Alpha Vinyl, avec 2,3 millions d’euros. Wout van Aert, son compatriote, et Mathieu van der Poel, le Néerlandais, gagnent tous deux, deux millions d’euros par an. Il n’y a plus dans ce top 10, de Christopher Froome ou de Peter Sagan, deux coureurs qui ont été dominants ces dernières années, tant sur la route que dans la hiérarchie des salaires.

Les 10 cyclistes les mieux payés en 2024

Tadej Pogacar (UAE Emirates) = 6 millions d’euros

Tom Pidcock (Ineos Grenadiers) = 4 millions d’euros

Geraint Thomas (Ineos Grendadiers) = 3,5 millions d’euros

Egan Bernal (Ineos Grendadiers) = 3 millions d’euros

Primoz Roglic (Bora-Hansgrohe) = 2,75 millions d’euros

Jonás Vingegaard (Visma-Lease a Bike) = 2,5 millions d’euros

Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) = 2,3 millions d’euros

Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) = 2 millions d’euros

Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) = 2 mmillions d’euros

Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) = 2 millions d’euros