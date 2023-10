Primoz Roglic: Salaire, contrat, ce qu’il a signé avec Bora-Hansgrohe

Primoz Roglic regarde désormais ailleurs qu’à la Jumbo-Visma.

Bora-Hansgrohe a conclu un accord avec Primoz Roglic pour deux saisons, tel que cela a été annoncé en cette fin de semaine. Le coureur slovène, double vainqueur du Tour d’Espagne et vainqueur de Paris-Nice et Tirreno-Adriatico, rejoindra l’équipe allemande à partir de la saison 2024. Le transfert de Roglic est une énorme coup pour Bora-Hansgrohe, qui renforce ainsi son équipe pour les grandes courses par étapes.

Primoz Roglic rejoint la Bora-Hansgrohe

Le coureur de 33 ans est l’un des meilleurs coureurs du monde et son arrivée permettra à l’équipe de viser la victoire dans le Tour de France, qu’il n’a jamais remporté. Roglic est un coureur complet, capable de briller sur tous les terrains. Il est un excellent grimpeur, un rouleur puissant et un descendeur expérimenté. Il est également un coureur très intelligent et expérimenté, ce qui lui a permis de remporter de nombreuses victoires importantes.

Un contrat de deux ans à 2,75 M€ annuels pour le Slovène

Le transfert de Roglic est une nouvelle preuve de la puissance financière de Red Bull, qui est l’un des sponsors et un important soutien financier de Bora-Hansgrohe, selon Wielerflits. L’entreprise autrichienne est prête à investir massivement dans le cyclisme pour faire de son équipe l’une des meilleures du monde. Le média néerlandais ajoute que Roglic a signé un contrat de deux ans avec sa nouvelle équipe, pour un salaire cumulé de 5,5 millions d’euros (soit 2,75 M€ annuels).

BORA-hansgrohe dicht bij een akkoord met Primoz Roglic Volgens ingewijden is het een kwestie van tijd voordat Roglič – met dank aan RedBull – zijn handtekening zet.https://t.co/iYbyWQTFll#wielrennen #koers pic.twitter.com/mnAVbBO1rG — WielerFlits.nl (@WielerFlits) October 3, 2023

Ce recrutement a aussi coût de transfert pour la Bora-Hansgrohe, de trois millions d’euros à payer à la Jumbo-Visma, pour compenser les deux saisons restantes au contrat de sa recrue.