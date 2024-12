LeBron James. Une carrière à plus de 1,5 milliard de dollars de gains

LeBron James est toujours là, à 40 ans, plus riche de titres et d’argent que jamais.

À 40 ans, LeBron James continue de briller sur les parquets de la NBA. Mais au-delà de ses exploits sportifs, c’est aussi sur le plan financier que le quadruple MVP domine, avec des gains totaux dépassant 1,5 milliard de dollars depuis ses débuts professionnels en 2003.

Cette saison encore, la superstar des Lakers devrait empocher 134 millions de dollars (129 M€), confirmant son statut d’entrepreneur-athlète d’exception. Un montant qui se décompose entre son salaire de joueur et ses nombreux contrats publicitaires, faisant de lui l’un des sportifs les plus lucratifs de l’histoire.

A LeBron James affole toujours les statistiques en NBA

Sur le terrain, James continue de défier les lois du temps avec une moyenne de 23,5 points par match et 50% de réussite aux tirs, des statistiques jamais atteintes pour un joueur quadragénaire. Pour référence, le précédent record appartenait à Kareem Abdul-Jabbar avec 14,6 points lors de la saison 1987-88.

Mais c’est en dehors des parquets que la réussite de James est la plus spectaculaire. Sur ses 1,5 milliard de dollars de gains (1,4 mrd€), environ 505 millions (485 M€) proviennent de ses salaires de joueur, tandis que plus d’un milliard découle de ses activités annexes : contrats publicitaires, merchandising, licences et entreprises médiatiques.

Une bête de sport et de commerce

Son partenariat avec Nike illustre parfaitement cette réussite commerciale. Débutée en 2003 avec un contrat initial de plus de 100 millions de dollars (96 M€) sur sept ans, cette collaboration s’est transformée en 2015 en un contrat à vie estimé à plus d’un milliard de dollars selon son manager historique, Maverick Carter. Son portfolio comprend également des marques prestigieuses comme AT&T, Crypto.com, GMC ou encore Taco Bell.

L’ancien prodige de Akron s’est également révélé être un investisseur avisé. En 2011, son association avec le Fenway Sports Group lui a permis d’acquérir des parts du Liverpool FC, dont la valeur est passée de 550 millions à plus de 5 milliards de dollars. Plus récemment, sa société de production SpringHill Company, valorisée à 725 millions de dollars en 2021, vient d’annoncer une fusion stratégique avec Fulwell 73.

Dominant financièrement la NBA pendant 11 années consécutives, James n’a été dépassé que cette saison par Stephen Curry, suite à la renégociation du contrat de ce dernier avec Under Armour. Une première depuis Kobe Bryant lors de la saison 2012-13.