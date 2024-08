Le tatoueur de la star NBA, Jayson Tatum, accuse Ismail Jakobs (AS Monaco) de plagiat

A gauche, la tatouage original de Jayson Tatum, à droite celui du football monégasque, Ismail Jakobs.

Qu’il soit au coeur de l’actualité, alors que le marché des transferts bat son plein dans le monde du football est somme toute très banal. Au dernière nouvelle le gaucher de l’AS Monaco, au club depuis 2021 et son transfert depuis Cologne en Allemagne, est annoncé sur le départ vers la Turquie et l’équipe de Galatasaray.

Ismail Jakobs fait l’actualité et à plusieurs titres

Plus surprenante est en revanche l’information qui relie Ismail Jakobs à Steve Wiebe, un tatoueur basé au Canada, spécialisé dans le réalisme et les couleurs sombres, noir et gris principalement. Ce dernier a sa notoriété qu’il doit à sa connivence avec des joueurs NBA. Il est notamment l’homme derrière les dessins que porte l’une des plus grandes stars de la ligue américaine de basket : Jayson Tatum, ailier des Celtics de Boston.

C’est justement l’une de ses oeuvres qui fait débat, celle qu’il a imprimé dans le dos de Tatum. Son tatouage « God’s Will » entrecoupé d’une reproduction du Christ sur sa croix ressemble il est vrai étonnamment à celui que porte Ismail Jakobs au même endroit du dos, le long des épaules et le nuque.

« Trait pour trait » le même tatouage que Jayson Tatum

L’image postée en juin par l’international sénégalais a été repérée par le compte Inkednba, centré sur les tatouages que portent les joueurs de la NBA. « Ismail Jakobs s’est fait un tatouage dans le dos inspiré de la « volonté de Dieu » ! Qu’en pensez-vous ? », écrit le compte en légende d’une image comparative des deux tatouages.

« Trait pour trait, c’est de la folie », a commenté Steve Wiebe en story sur ses réseaux sociaux, accompagné de l’émoji de l’homme embarrassé qui se couvre l’oeil de la main.