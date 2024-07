Le Stade Brestois dévoile son maillot third pour la Ligue des champions

Le Stade Brestois est le premier en Ligue 1 a dévoiler son maillot third.

Et un, et deux et trois maillots désormais révélés par le Stade Brestois pour la saison 2024-2025. Après le rouge principal à domicile, le 4 juillet, puis le blanc extérieur, le 12, voilà le bleu marine maillot third.

Le maillot de la première Ligue des champions du Stade Brestois

C’est celui que devrait porter les joueurs du collectif breton sur les pelouses de la Ligue des champions qu’ils vont découvrir pour la première fois dans l’histoire du club. Le SB29 l’a officialisé ce vendredi matin, il est comme tous les autres produits par le partenaire technique du club, la marque Adidas.

Le fond est bleu marine, il pore du rouge iconique du club, sur les épaules pour les trois bandes du symbole de l’équipementier et les sponsors sont ici floqués en blanc. Des touche de gris le complète à l’avant, pour former des cercles en bleu marine.