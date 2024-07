Le Real Madrid ne vend toujours pas de maillots de Kylian Mbappé

Le Real Madrid joue la montre sur les maillots de Kylian Mbappé (qui portera le numéro 9).

Malgré les différentes annoncent officielles ça et là, notamment ce jour liée à la date de la cérémonie d’intronisation, malgré le fait qu’il soit officiellement et publiquement depuis le 1er juillet un joueur de la Maison Blanche et malgré la révélation par le club, ce jour, des nouveaux maillots des joueurs, le Real Madrid ne commercialise toujours pas de maillots au nom de sa nouvelle star, Kylian Mbappé.

Le Real Madrid peut vendre des maillots de Mbappé, mais ne le fait pas encore

Juridiquement pourtant, il le peut depuis le passage au 1er juillet qui marque officiellement la transition d’une saison à l’autre et donc le début du nouveau contrat en club, du capitaine de l’équipe de France. Il le pourrait d’autant que le Real Madrid a annoncé ce mercredi le numéro de maillot que portera sa recrue : le 9.

L’un des futurs produits star des ventes de la Maison Blanche

Néanmoins, il n’est toujours pas possible en ligne de s’offrir la blanche tunique de Mbappé, sa première sur les cinq saisons de contrat qu’il a signé avec le club. Nul doute qu’il sera l’un, sinon le joueur le plus demandé des supporters qui feront l’achat du modèle de la saison 2024-2025.