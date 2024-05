Le PSG signe avec SMS pour sa section handball

Le PSG Handball et la Sports Management School unis jusqu’en 2027.

Le Paris Saint-Germain Handball a annoncé la signature d’un partenariat d’une durée de trois ans avec la Sports Management School (SMS), une école de commerce spécialisée dans le sport business et l’enseignement. Ce partenariat vise à développer des synergies entre les deux entités dans les domaines de la formation, de la recherche et de l’organisation d’événements sportifs.

Une école de sport business partenaire du PSG Handball

Concrètement, le partenariat permettra aux joueurs professionnels et aux futurs collaborateurs du PSG Handball de bénéficier de formations et d’opportunités uniques pour développer leurs compétences et atteindre leurs objectifs. Les étudiants de la SMS auront quant à eux un accès privilégié aux stages et aux emplois au sein du club, leur permettant de vivre une expérience professionnelle enrichissante dans un environnement sportif de haut niveau.

« Le partenariat entre le Paris Saint-Germain Handball et la SMS de Paris incarne l’esprit d’excellence que nous recherchons à tous les niveaux », explique par communiqué Thierry Omeyer, le manager général de la section handball du Paris Saint-Germain. « D’un point de vue académique ou sportif, nous partageons la même ambition de repousser les limites et d’atteindre de nouveaux sommets. Ensemble, nous cultivons un environnement où le dépassement de soi et la quête de savoir sont valorisés, offrant ainsi aux étudiants et athlètes les outils nécessaires pour exceller sur tous les terrains de la vie. »

Des étudiants s’investiront dans ce partenariat de trois ans

Les étudiants de la SMS seront également impliqués dans l’organisation des événements sportifs majeurs du PSG Handball. En tant que bénévoles, ils acquerront une expérience précieuse et contribueront au succès des projets du club. Cette collaboration étroite permettra également de développer des initiatives académiques innovantes, répondant aux besoins spécifiques du PSG Handball.