Le PSG rempile avec EA Sports. De nouveaux joueurs modélisés

Le PSG et EA Sports ont prolongé leur partenariat.

Dans la foulée de l’Olympique de Marseille qui en a fait de même avec l’éditeur américain ce jeudi, le Paris Saint-Germain a prolongé son partenariat avec EA Sports, renforçant une collaboration initiée en 2011.

Une prolongation de partenariat qui inclut les féminines du PSG

Cette nouvelle entente, qui inclut désormais l’équipe féminine du club, confirme EA Sports comme partenaire premium du PSG. Pour les fans, cela signifie une expérience de jeu encore plus immersive, avec la modélisation de nouveaux joueurs comme Korbin Albert, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Warren Zaïre-Emery, la recrue Désiré Doué, Eva Gaetino et Gonçalo Ramos dans le jeu EA Sports FC 25.

« Nous sommes ravis de prolonger notre partenariat avec EA Sports. Depuis 2011, cette collaboration a non seulement contribué à renforcer la présence du Club dans l’univers du jeu vidéo, mais elle a également permis à nos fans de vivre des expériences de jeu toujours plus immersives et réalistes. Ce renouvellement reflète parfaitement les valeurs d’innovation du Paris Saint-Germain et vise à continuellement offrir des événements uniques à notre communauté de supporters à travers le monde« , détaille la nouvelle directrice du sponsoring au PSG, Nicola Ibbetson.

Les bases du précédent accord sont conservées

L’accord renouvelé prévoit également la poursuite d’initiatives communes, avec l’organisation d’événements et la création de contenus digitaux tout au long de la saison.