Le PSG prend de nouveaux quartiers commerciaux à Toronto

Un 14e store officiel estampillé PSG, le premier au Canada, ouvre ce 15 décembre.

Le Paris Saint-Germain continue d’étendre son empreinte commerciale mondiale avec l’inauguration prochaine d’une nouvelle boutique à Toronto. En partenariat avec Lids et Fanatics, cette enseigne, située au 399 Queen Street W, ouvre officiellement ses portes ce 15 décembre, devenant ainsi la première boutique phare du club en sol canadien, la quatrième en Amérique du Nord et la quatorzième dans le monde entier.

La nouvelle boutique offrira un éventail varié de produits comprenant des maillots, des casquettes, des accessoires, une gamme complète de vêtements Nike et Jordan, des créations exclusives PSG ainsi que des produits de personnalisation d’équipements du PSG.

Le PSG ouvre sa 14e boutique officielle. La 4e en Amérique du Nord

« Créer un lien entre la Ville lumière et la ville reine en ouvrant cette 14ème boutique officielle du Club au cœur de Toronto est une nouvelle contribution à la construction de notre marque globale et aussi une façon de remercier nos fans sur le territoire canadien, jubile par communiqué Fabien Allègre, Chief Brand Officer du PSG. Nous espérons capturer le cœur de Toronto, répandre la magie du football dans tous les coins de l’Ontario, et que cette boutique sera le symbole d’une aventure partagée où les rêves parisiens rencontrent l’énergie de Toronto. »

Un partenariat noué avec l’association Play Forever

Pour célébrer cette ouverture, une collection capsule exclusive, fruit d’une collaboration avec Better Gift Shop, un concept store canadien, sera présentée dès le premier jour. Cette collection comprendra des vêtements et un maillot en édition limitée. Parallèlement à cette ouverture, le PSG s’engage également auprès de la communauté locale en partenariat avec Play Forever, une association qui œuvre pour l’éducation et l’engagement des jeunes de Toronto à travers des programmes sportifs. Le club prévoit notamment d’organiser des rencontres entre les jeunes filles du programme « Allez Les Filles » en banlieue parisienne et celles de Toronto.