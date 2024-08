Le PSG va ouvrir une académie au pays d’Achraf Hakimi

Bientôt une académie du PSG à Casablanca.

Si le PSG rayonne au Maroc, (avec 4,9 millions de followers toutes plateformes confondues, le pays est le 10ème pays qui compte le plus de supporters du Paris Saint-Germain sur les réseaux sociaux), il le doit forcément à la présence dans ses rangs d’Achraf Hakimi, l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste, capitaine de sa sélection nationale aux Jeux de Paris 2024.

Le PSG est en terrain presque conquis au Maroc

C’est parce d’une part, parce qu’il y est populaire et pour ensuite détecter les meilleurs talents de la région, que le Paris Saint-Germain va ouvrir une nouvelle académie à Casablanca, prévue pour septembre 2024. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de développement global du club parisien et vise donc à renforcer ses liens avec le Maroc.

L’académie sera implantée à Tamaris, elle promet d’offrir des installations modernes adaptées à la formation de jeunes talents âgés de 4 à 18 ans. Le complexe comprendra un terrain de football à 11, ainsi que des terrains à 5, 7 et 9, permettant d’accueillir garçons et filles dans des conditions optimales. Des espaces de détente et des terrains de padel complèteront l’offre, créant un environnement propice à l’épanouissement des jeunes joueurs et de leurs familles.

Des académies estampillées PSG partout dans le monde

Daoud Boulanger, formateur français chevronné installé au Maroc depuis plusieurs années, sera à la tête du projet. « C’est une joie et un immense honneur de pouvoir offrir un projet de cette qualité à la jeunesse marocaine », jubile-t-il via un communiqué. « A titre personnel, pouvoir partager la culture de la formation à la française à ces jeunes passionnés de football est une grande fierté. Le Paris Saint-Germain est un club adoré au Maroc, c’est également une référence en termes de formation (…) Notre objectif est d’offrir un programme d’excellence, avec des coachs formés par le Paris Saint-Germain, dans une infrastructure exceptionnelle, le tout dans la bonne humeur, pour créer un vrai esprit de famille avec nos joueurs. »

Le PSG ouvre des académies partout dans le monde. En 2022-2023, il s’en trouvait dans 19 pays : USA, Canada, Brésil, France + Antilles françaises & Guyane française, Pays de Galles, Angleterre, Allemagne, Portugal, Turquie, Qatar, Kowait, Russie, Égypte, Sénégal, Rwanda, Corée du sud, Thaïlande, Emirats-Arabes Unis et Chine.