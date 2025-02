Le PSG et BeIn Sports lancent la VR aux Etats-Unis

Le PSG s’ouvre à la réalité virtuelle en direction de ses fans des Etats-Unis.

Le Paris Saint-Germain élargit son domaine d’expertise auprès des fans, en devenant le premier club européen à proposer des matches de Ligue 1 en réalité virtuelle. En partenariat avec BeIn Sports et Xtadium, le club lance une expérience immersive exclusivement disponible aux États-Unis.

Trois matchs accessibles en VR sur le continent nord-américain

Le dispositif va d’abord concerner trois rencontres du championnat – PSG–AS Monaco le 7 février, PSG–Olympique de Marseille le 16 mars et PSG–AJ Auxerre le 17 mai, avant de probablement s’étendre par la suite, sur les saisons à venir.

Au-delà des matches en direct, les fans pourront également découvrir des résumés et des coulisses du club via l’application Xtadium, accessible avec des casques Meta Quest. « L’innovation est dans l’ADN du PSG« , souligne Jerry Newman, responsable Innovation et Numérique du club, confirmant l’ambition du Paris Saint-Germain de se positionner comme un club « nouvelle génération ».