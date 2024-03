Le Maroc va construire le plus grand stade de football au monde

Un stade de 115 000 places va sortir de terre à Casablanca.

Le consortium dirigé par les architectes « Oualalou + Choi » et Populous a été sélectionné pour concevoir et réaliser le Grand Stade de Casablanca, un projet ambitieux qui vise à devenir le plus grand stade de football au monde avec une capacité de 115 000 places.

Un sta de 115 000 places va être construit à Casablanca

Ce projet ambitieux prend une dimension mondiale alors que le Maroc, conjointement avec l’Espagne et le Portugal, est désigné hôte potentiel de la Coupe du Monde de la FIFA en 2030. Le Grand Stade de Casablanca devrait jouer un rôle crucial dans cet événement majeur, tout en devenant le repère de deux clubs locaux. Les préparatifs pour la construction sont sur le point de commencer sur un site de 100 hectares à El Mansouria, dans la province de Benslimane, à 38 km au nord de Casablanca. Approuvé en octobre 2023, le financement public (il serait question d’un budget de 500 M€) ouvre la voie à la réalisation de cette infrastructure de grande envergure.

« Le Grand Stade de Casablanca est une des pierres angulaires de la vision du Roi Mohammed VI pour développer l’infrastructure du football au Maroc », confie par communiqué, le Président de Populous France, François Clément. « Le stade sera conforme aux normes de la FIFA, ce qui lui permettrait d’accueillir les grands matchs des compétitions internationales les plus prestigieuses, y compris la Coupe du monde 2030. Le rythme des travaux de construction prévus à Benslimane démontre l’engagement de toutes les parties concernées à livrer cet incroyable projet dans les délais et le budget impartis. Il s’agira d’un immense atout pour le pays, qui hissera le Maroc au plus haut niveau mondial en matière de développement d’infrastructures sportives. »

Un design inspiré de la forme des tentes pour la toiture

Le design du stade, inspiré du rassemblement social traditionnel marocain « moussem », se caractérise par un toit imposant en forme de tentes. L’équipe de conception, comprenant des bureaux d’études tels que Maffeis Engineering, ME Engineering, Rider Levett Bucknall, Momentum et SEPSI, s’engage à créer un espace qui reflète la richesse culturelle du Maroc tout en répondant aux normes internationales.