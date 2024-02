Le Losc dans le top 10 européen des plus gros bénéfices

Les supporters du Losc soutiennent un club financièrement sain. En particulier grâce aux effets produits sur le mercato.

Nous l’avons récemment évoqué en exclusivité sur Sportune, en détaillant au passage le chiffre d’affaires du club, l’UEFA confirme les bénéfices enregistrés par le Losc en 2023. Et l’organe décisionnaire du football européen de classer les clubs les plus bénéficiaires au bilan de la saison dernière parmi lesquels figurent le club lillois.

35 M€ de bénéfices avant impôts pour le Losc en 2023

Les Dogues sont huitièmes à 35 millions d’euros avant impôts, entre le SC Fribourg en Allemagne (28 M€) et le Celtic en Ecosse (47 M€). Sur un an, le bénéfice du Losc a progressé de douze millions d’euros, tel que nous l’avons observé, à la faveur principalement des recettes générées par le club sur le marché des transferts.

Un bénéfice historiquement record pour le FC Barcelone

Le FC Barcelone, avec 423 millions d’euros, a pour sa part généré le plus gros bénéfice de toute l’histoire du football de clubs. Cela est du à la cession de joueurs, d’actifs et de droits. Brighton & Hove Albion FC et le SSC Napoli, à respectivement 153 millions d’euros et 118 millions d’euros ont eux aussi battus des records.