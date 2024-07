Le FC Barcelone dévoile son nouveau maillot domicile 2024-2025

Signé Nike, le nouveau maillot du FC Barcelone est sorti ce jeudi.

Un hommage à l’héritage de la fin du 19e siècle

Des anciens du FC Barcelone pour promouvoir le nouveau maillot

Le nouveau maillot du Barça pour la saison 24/25.

Inspiré de l'héritage, de l'histoire et des origines du Club. pic.twitter.com/VtYJ6CFlrq — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) July 18, 2024

Il est bien signé de l’équipementier Nike, en dépit de tensions récentes entre les deux parties. L’aventure, entamée au siècle dernier, se poursuit donc. À l’aube de son 125e anniversaire, le FC Barcelone a présenté ce jeudi matin son nouveau maillot domicile pour la saison 2024-2025.Le tunique, qui rend hommage aux origines du club, s’inspire du design bicolore de 1899. Ce maillot arbore les emblématiques couleurs bleu et grenat (le blaugrana), avec l’écusson du club placé non sur la poitrine à droite, comme à l’ordinaire, mais au centre de la pièce. Le contraste classique entre ces deux teintes symbolise l’identité et l’héritage du Barça à travers les années. Côté sponsors, le logo de Spotify orne la partie frontale du maillot, aux côtés de celui de Nike. La marque Ambilight TV apparaît sur la manche de l’équipe masculine, tandis que Bimbo figure sur celle de l’équipe féminine. Le logo UNHCR/ACNUR reste présent sous le numéro des joueurs.Pour promouvoir cette édition spéciale, le club a dévoilé une vidéo mettant en scène des légendes comme Ronaldinho et Iniesta, ainsi que des joueurs actuels tels que Lewandowski et Pedri. La campagne met l’accent sur le style de jeu unique du Barça et son attachement à la culture catalane.