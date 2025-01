Le co-propriétaire de Strasbourg s’offre un appartement à 65 M€ le plus cher en 2024

Behdad Eghbali a investit près de 65 millions pour un appartement au Royaume-Uni.

Behdad Eghbali, copropriétaire de Chelsea et du RC Strasbourg en championnat de Ligue 1, vient d’acquérir un somptueux penthouse dans le quartier huppé de Mayfair à Londres pour 56 millions de livres sterling (environ 65 millions d’euros). Cette transaction, révélée par le registre foncier britannique, constitue la vente d’appartement la plus onéreuse du Royaume-Uni en 2024 selon Bloomberg.

L’appartement le plus cher du Royaume-Uni

Situé sur Grosvenor Square, le bien comprend une vaste terrasse extérieure, une suite parentale avec dressing et salles de bains doubles, une salle de cinéma et des quartiers réservés au personnel. La résidence dispose également d’équipements haut de gamme : spa, salle de sport et cave à vin.

une fortune estimée à 4,4 milliards de dollars

Cette acquisition prestigieuse illustre la puissance financière d’Eghbali, dont la fortune est estimée à 4,4 milliards de dollars. Le financier américain de 48 ans, fondateur du fonds d’investissement Clearlake Capital, détient 61,54% des parts de Chelsea FC depuis le rachat du club à Roman Abramovich en 2022 pour 2,5 milliards de livres. Depuis, lui et ses partenaires financiers du fonds d’investissement BlueCo ont repris la propriété du RC Strasbourg Alsace, au mois de juin 2023.