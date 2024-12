Le Brésil et Nike prolongent pour 12 ans et un montant record

Ça continue pour le Brésil avec son équipementier Nike.

Le Brésil et Nike poursuivent leur histoire commune. La Confédération Brésilienne de Football (CBF) a annoncé la prolongation de son partenariat avec l’équipementier américain pour 12 années supplémentaires, étendant leur collaboration sur la période 2026 au terme du contrat en cours et jusqu’en 2038. Déjà liée à la CBF depuis 1996, Nike reste le sponsor principal et le fournisseur exclusif des sélections brésiliennes masculines, féminines, et des équipes de futsal, beach soccer et olympiques.

Selon les informations de la presse brésilienne, ce nouveau contrat s’élèverait à 100 millions de dollars par an, un montant qui pourrait dépasser les 150 millions annuels en incluant les royalties et autres variables. Ce partenariat place Nike et le Brésil parmi les accords les plus lucratifs du football mondial, rivalisant avec celui récemment signé entre Nike et la sélection allemande, après la fin de l’association historique de la Mannschaft avec Adidas, ou de la France avec cette même marque Nike.

Nike et la CBF entament une quatrième décennie commune

« Cette collaboration marque fièrement notre quatrième décennie avec la CBF. Ensemble, nous continuerons d’innover et d’inspirer les nouvelles générations de joueurs et joueuses à travers le Brésil et le monde », note par communiqué, Doug Bowles, vice-président et directeur général de Nike pour l’Amérique latine. « Cette prolongation symbolise l’une des alliances les plus solides du football mondial. Nous sommes impatients de construire un futur inclusif et de préserver le légendaire « futebol arte » brésilien », ajoute le président de la CBF, Ednaldo Rodrigues.

Au-delà de l’aspect économique, ce partenariat affiche des ambitions sociétales fortes. La marque américaine et la CBF entendent promouvoir l’égalité des genres dans le football, soutenir la diversité raciale et favoriser l’accès au sport pour les jeunes talents brésiliens.

