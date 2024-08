Le Brésil est désormais privé de Ligue 1… A cause des supporters français

Parce que trop de Français profitent du championnat via leur VPN, le groupe CazéTV au Brésil a décidé de cesser la diffusion des matchs de Ligue 1.

Diffusion de la Ligue 1 à la TV épisode 3 334… C’est un véritable feuilleton qui se joue depuis le début de l’été et l’attribution par la Ligue de football professionnel (LFP) des droits domestiques du championnat de France élite, au groupes DAZN et BeIn Sport. En réaction depuis, se multiplient les visionnages via des intermédiaires pirates, plateforme Telegram et autres VPN.

Trop de Français sur la chaîne brésilienne, CazéTV renonce à la Ligue 1

Au Brésil cet été, le média CazéTV spécialisé dans la production de contenus sportifs sur Youtube, s’est adjugé les droits de diffusion de la Ligue 1 pour son territoire, jusqu’en 2027. Avec alors l’intention de proposer en clair sur sa chaîne, des retransmissions de matchs en direct. Las, l’initiative n’aura durée qu’un temps. Très court. Parce qu’en le sachant, nombreux ont été les suiveurs de France à partager le même plan : prendre un VPN pour accéder aux retransmissions de CazéTV.

A CazéTV, que detém os direitos de transmissão da Ligue 1, foi informada que usuários franceses estavam utilizando métodos para contornar o geoblocking (ou bloqueio geográfico) e assistir às transmissões dentro da França em algumas de suas plataformas parceiras, o que é ilegal. O… — CazéTV (@CazeTVOficial) August 24, 2024

En conséquence, CazéTV a annoncé suspendre à compter de ce week-end et jusqu’à nouvel ordre, la diffusion du foot français. « CazéTV, détenteur des droits de diffusion de la Ligue 1, a été informée que les utilisateurs français utilisaient des méthodes pour contourner le géoblocage et regarder des émissions en France sur certaines de ses plateformes partenaires, ce qui est illégal », écrit le groupe dans un communiqué. « Dans le cas de CazéTV, qui dispose des droits de diffusion de la Ligue 1 uniquement pour le Brésil, les retransmissions ne peuvent pas être visionnées dans d’autres pays, comme la France », poursuit-il à ce sujet.

CazéTV appelle à prendre des mesures de géoblocage pour assurer ses droits

Et les responsables du média d’en appeler à ceux qui dirigent les plateformes du web d’appliquer des règles de géoblocage. Dans cette attente « CazéTV a décidé de ne pas diffuser les retransmissions des matchs de ce week-end, jusqu’à ce que toutes les plateformes de distribution garantissent que le contenu sera correctement bloqué pour les utilisateurs en dehors du Brésil. »