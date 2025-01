Lamine Yamal va devoir rendre son smartphone en or

Lamine Yamal et son smartphone signé d’une marque américaine ; une image qui n’est désormais plus possible.

Aussitôt reçu, aussitôt rendu ? La logique le voudrait en effet. Que Lamine Yamal range au placard son smartphone en or et personnalisé à son nom, reçu en novembre dernier d’une entreprise anglaise, spécialisée dans la customisation des téléphones portables. Principalement de ceux que produit la célèbre marque californienne à la Pomme.

Lamine Yamal avait un appareil personnalisé de la marque à la pomme

L’attaquant du FC Barcelone n’avait jusqu’ici pas de réticence à se montrer à l’image avec son appareil, gravé de son numéro 19 qu’il porte (ou plutôt portait, car il va là aussi en changer), au dos de son maillot. Seulement voilà, cela était encore possible jusqu’au dernier jour de l’année 2024 désormais achevée. Car en entrant en 2025, Lamine Yamal a noué une collaboration de sponsoring international avec Oppo.

Désormais ambassadeur d’une marque chinoise concurrente d’Apple

Or la marque chinoise est tournée vers la téléphonie et les smartphones en concurrence frontale avec ceux du leader du marché. Les chiffres ne sont pas connus, mais on devine qu’elle a payé assez cher la filiation avec la nouvelle pépite du football, pour que cette dernière ne joue plus que pour elle à l’avenir.