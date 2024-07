Lamine Yamal: La fortune payée par son agent Jorge Mendes pour le recruter

Jorge Mendes a payé cher le transfert de Lamine Yamal dans son équipe. Mais sa recrue en vaut l’investissement.

A lui, « tu ne lui parles pas d’âge », pour paraphraser l’un de ses pairs et sa punchline devenue célèbre. Lamine Yamal est pourtant le footballeur de tous les records de précocité : plus jeune professionnel du Barça, de la sélection d’Espagne, plus jeune buteur de son championnat, de la Roja, de l’Euro…

Lamine Yamal a débuté chez les pros avec De La Peña pour agent

L’ailier de 16 ans est un joyau sur lequel a longtemps veillé Iván De La Peña, l’ancien footballeur passé par l’Olympique de Marseille qui s’est reconverti en agent du football. C’est lui, le premier à avoir découvert et misé sur le talent de la pépite formé entre les murs de la célèbre Masia du FC Barcelone. Mais il n’en aura pas profité longtemps car au début de l’année 2023, Lamine Yamal l’a quitté pour rejoindre la plus prestigieuse écurie de l’influent agent portugais, Jorge Mendes.

Un transfert à 2,5 millions d’euros pour rejoindre Mendes

Celui qui a accompagné la carrière de Cristiano Ronaldo, entre autre, n’a pas manqué l’occasion d’ajouter Yamal à son collectif qui compte bien d’autres talents en devenir dont le milieu français du PSG, Warren Zaïre-Emery. Mais débaucher l’attaquant espagnol n’a pas été pour lui une opération blanche puisque tel que le raconte le journal Bild, Jorge Mendes s’est acquitté d’une indemnité compensatoire de 2,5 millions d’euros à son concurrent espagnol.

Dans le milieu des agents c’est un transfert remarquable mais avec le potentiel de son poulain, Jorge Mendes est sûr de rentabiliser à terme son investissement.