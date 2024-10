Lamine Yamal devient le footballeur espagnol le plus valorisé de tous les temps

Lamine Yamal avale toutes les étapes à la vitesse grand V.

La dernière mise à jour des valeurs marchandes de Transfermarkt consacre le phénomène Lamine Yamal. À seulement 16 ans, le prodige du FC Barcelone atteint une valorisation de 150 millions d’euros, devenant ainsi le joueur espagnol le plus cher de tous les temps, devant Rodri (130M€) et Pedri (100M€).

Cette évaluation, en hausse de 30 millions d’euros, récompense un début de saison exceptionnel. Avec six buts (dont un hier samedi dans le Clasico gagné face au Real Madrid, 4-0) et cinq passes décisives toutes compétitions confondues, le jeune ailier a déjà raflé deux distinctions individuelles : meilleur joueur U23 de Liga en août, puis joueur du mois en septembre.

+ 100 M€ la valorisation de Lamine Yamal en douze mois

En douze mois, la valeur de Yamal a bondi de 100 millions d’euros. Il devient le deuxième joueur le plus valorisé de l’histoire du Barça, derrière la référence Lionel Messi (180M€ en 2018). Cette progression fulgurante s’inscrit dans un contexte où la Liga domine le marché des transferts : quatre des six joueurs les plus valorisés au monde évoluent dans le championnat espagnol.

Vinicius Jr trône en tête de ce classement avec une valeur record de 200 millions d’euros, à égalité avec Erling Haaland. Le Brésilien devance ses coéquipiers madrilènes Kylian Mbappé et Jude Bellingham (180M€), tandis que Yamal partage la cinquième place mondiale avec Phil Foden.

Cette valorisation historique vient s’ajouter aux multiples records du prodige barcelonais, dont celui du plus jeune joueur à débuter en Liga (15 ans et 290 jours), confirmant son statut de future superstar du football espagnol.