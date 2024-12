Lamine Yamal. Adidas dévoile sa toute première chaussure signature

Lamine Yamal a reçu d’Adidas sa première paire de chaussures signatures.

Après être devenu, au début de cette année 2024, une tête d’affiche internationale de la marque aux trois bandes, puis dans la foulée d’un Euro de football remporté par l’Espagne qu’il a sublimé de son talent, Lamine Yamal reçoit les honneurs des plus grands. Adidas, son équipementier personnel vient de lancer la F50 LY304, la première chaussure signature associée au prodige du Barça.

Rose vif et détails dorés, la chaussure est un manifeste de sa personnalité. Le 304, clin d’œil aux trois derniers chiffres de son code postal, symbolise ses racines et son parcours. 304 est aussi le nombre produits de cette paire de crampons événementielles. À seulement 17 ans, Yamal devient l’un des plus jeunes joueurs à obtenir sa propre ligne de chaussures.

Un honneur rare pour un footballeur qui n’est même pas majeur

« Cette année a été incroyable et collaborer avec Adidas sur ma première chaussure personnalisée est la cerise sur le gâteau », réagit l’ailier blaugrana. « J’ai été invité à travailler avec les designers et à participer au processus créatif. J’étais vraiment impatient de voir comment tout cela prendrait forme et d’ajouter ma touche personnelle. Je suis un joueur qui aime se démarquer par son style sur le terrain et le rose est une de mes couleurs préférées. Il me semblait important que mes chaussures se remarquent également et nous avons veillé à mettre en valeur le 304 de la meilleure manière possible. J’ai hâte de les porter sur le terrain. »

Sam Handy, directeur général football chez Adidas, souligne pour sa part la rareté du moment : obtenir une signature avant 18 ans témoigne d’un talent exceptionnel et d’une popularité mondiale fulgurants.

