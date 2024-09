OM: La valeur de l’OM est 153% plus élevée depuis son rachat par McCourt

Sous sa houlette, l’OM de Frank McCourt s’est valorisé depuis huit ans.

Pierre après pierre l’édifice se construit. A tout le moins, il se valorise, à défaut jusqu’ici d’avoir remporté un premier titre majeur. Voilà bientôt huit ans, en octobre, que l’homme d’affaire américain Frank McCourt a repris l’Olympique de Marseille en rachetant à l’époque, les parts de Margarita Louis-Dreyfus, pour un montant qui serait entre 45 et 50 millions d’euros.

Frank McCourt a repris l’Olympique de Marseille en 2016

A cette époque pourtant l’OM était estimé plus cher dans l’analyse que fait chaque année, la branche Football Benchmark, du géant de l’audit et du conseil marketing et financier, KPMG. C’est que MLD, usée car mise sous pression par les supporters et l’environnement exigeant (pour ne pas dire parfois ingrat), autour de l’équipe phocéenne, n’a pas cherché à faire fortune avec le club hérité de son défunt mari.

Le 27e club de foot à la plus forte valorisation dans le monde

Huit ans plus tard donc, l’Olympique de Marseille est donné 153% plus cher par Football Benchmark. Traduit par les chiffres, sa valorisation est passée d’une estimation à 254 millions d’euros en 2016, à 480 millions d’euros en 2024. L’OM est à ce titre, le 27e plus cher dans le monde du ballon rond et le troisième de France, après le Paris Saint-Germain (huitième, à 3,493 milliards d’euros) et l’Olympique Lyonnais (vingt-sixième, à 492 millions d’euros).