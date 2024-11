La NBA et la FDJ prolonge leur union

La NBA revient en France en janvier, toujours associée à la FDJ.

La National Basketball Association (NBA) consolide son ancrage sur le territoire français. La ligue du basketball américain vient d’officialiser la prolongation de son partenariat pluriannuel avec La Française des Jeux (FDJ), renforçant ainsi une collaboration déjà bien établie dans l’Hexagone.

Au cœur de cet accord, ParionsSport en ligne, la marque de paris sportifs de la FDJ, devient partenaire officiel des NBA Paris Games 2025. L’événement, qui se tiendra à l’Accor Arena, promet deux affiches de choix entre les Indiana Pacers et les San Antonio Spurs, les 23 et 25 janvier prochains.

Un partenariat revu et étendu entre la NBA et l’opérateur français

« Nous sommes ravis de poursuivre et de renforcer notre partenariat de longue date, couronné de succès, avec La Française des Jeux. FDJ partage notre volonté de toujours innover pour les fans passionnés de la NBA en France », se félicite Kuljeet Sindhar, vice-président de la NBA, International Gaming & Data Ventures. « Nous sommes heureux de pouvoir continuer d’offrir une expérience NBA authentique pour les millions de fans de la NBA et les clients de FDJ à travers la France avec une gamme d’activations physiques et digitales au cours des saisons à venir. »

Cette alliance stratégique va bien au-delà du simple parrainage. Les amateurs de basketball se verront proposer un éventail d’expériences exclusives, notamment la possibilité d’assister à des rencontres NBA outre-Atlantique. La ligue prévoit également d’organiser des « Viewing Party NBA » dans plusieurs villes françaises tout au long de la saison 2024-2025. »

Innovation majeure de ce partenariat : ParionsSport en ligne devient le « Presenting Partner » du NBA Fantasy – Salary Cap en France. Ce jeu gratuit permet aux participants de composer leur équipe idéale avec un budget virtuel de 100 millions de dollars.