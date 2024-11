La Fédération française de rugby prolonge avec Gilbert

L’histoire se poursuit entre la FFR et Gilbert.

Gilbert, l’équipementier historique Gilbert, inventeur du ballon ovale moderne, prolonge son partenariat avec la Fédération Française de Rugby (FFR), consolidant ainsi une collaboration de plus de trois décennies. La collaboration étend la présence du ballon à tous les niveaux de la pratique hexagonale.

Ce nouveau contrat renforce la position dominante de Gilbert dans le rugby mondial, la marque britannique équipant déjà les vingt meilleures nations masculines et les dix meilleures équipes féminines. L’accord comprend la fourniture de ballons officiels pour l’ensemble des compétitions nationales, des équipes de France jusqu’aux divisions amateur, en passant par le rugby scolaire.

Un partenariat qui va des ballons aux protections des joueurs et joueuses

« Ce partenariat de plus de 30 ans avec Gilbert est un pilier dans le développement et la performance des équipes de France. Leur expertise nous accompagne au quotidien, tant pour les équipes de haut niveau que pour la filière formation. Ensemble, nous avons à cœur de continuer à promouvoir un rugby d’excellence et à préparer les futures générations de joueurs pour les plus grandes compétitions internationales », commente le vice-président de la FFR chargé du haut niveau, Jean-Marc Lhermet.

De son côté, Richard Gray, PDG de Gilbert Rugby, annonce le lancement prochain d’une nouvelle gamme de ballons officiels France Rugby, témoignant de l’ambition continue de la marque bicentenaire de servir le rugby français à tous les niveaux.

L’engagement s’étend également aux équipements de protection (casques et épaulières) et concerne désormais toutes les finales des championnats Elite 1 et 2 Féminines, ainsi que les compétitions National 1 et 2. Les équipes de France, masculine et féminine, utiliseront ces ballons lors des tournois majeurs comme le Six Nations et le WXV World.