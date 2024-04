La caravane du Tour de France passe, Tourtel Twist reste

Une affaire qui roule entre ASO et Tourtel Twist – @ASO

Tourtel Twist, marque de bière sans alcool de Brasseries Kronenbourg, a prolongé son contrat avec le Tour de France jusqu’en 2026. Présent depuis 2022, le groupe a trouvé sa place dans le peloton des caravaniers qui défilent sur la Grande Boucle. Elue deuxième caravane préférée du public pour sa première année dans le dispositif, elle s’est classée à la même place du prix des goodies préférés des spectateurs en 2023.

« Nous sommes ravis que Tourtel Twist puisse continuer d’aller à la rencontre des spectateurs sur le Tour de France. C’est un partenariat très efficace pour notre marque, qui permet de rassembler autour d’un moment convivial et sportif », glisse dans le communiqué, Anders Roed, le PDG Brasseries Kronenbourg. » Le Tour de France et Tourtel Twist se retrouvent autour de cet esprit de convivialité et de fête. La bonne humeur partagée par l’ensemble des équipes contribue largement à la fête que doit être la Grande Boucle. Je ne doute pas que les animations imaginées par Tourtel Twist sauront ravir le public nombreux au bord des routes », ajoute le patron du Tour de France, Christian Prudhomme.

400 000 canettes et 100 000 bobs distribués cette année sur la course

Pour 2024, la caravane Tourtel Twist paradera avec six véhicules, qu’occuperont une trentaine de caravaniers pour couvrir les 3492 kilomètres de la course, distribuant plus de 400 000 canettes de bières sans alcool aux saveurs de citron, ananas et citron vert, ainsi que 100 000 bobs. Sera reconduite aussi l’opération « apérovélo », qui se tiendra à l’arrivée de neuf étapes.