PSG: Kimmich au PSG, quelle est la cote chez les bookmakers ?

Chez les bookmakers anglais, le PSG est favori pour recruter Joshua Kimmich. Mais d’abord il n’est pas le seul et en plus la cote est élevée.

C’est l’une des grosses informations de ce début de mercato, que l’intérêt supposé du Paris Saint-Germain pour le polyvalent joueur du Bayern Munich, Joshua Kimmich. Tel que nous l’avons observé sur Sportune, pour une question de timing, mais aussi de budget, l’opération paraît peu probable sur ce marché des transferts de janvier. Peut-être le deviendra-t-elle plus dans l’été.

Le PSG et Manchester City sur une même cote d’égalité

Néanmoins, pour cet hiver, il existe un marché dédié, chez les bookmakers anglais. A la question, « quel sera le prochain club de Joshua Kimmich au 1er février ? », en considérant naturellement que l’international allemand quitte la Bavière, le PSG est le favori du moment. Favori, mais pas seul, puisque Manchester City l’est avec lui. Le champion de France et son homologue anglais sont ex æquo, crédités de la même cote à 10 contre un.

Plutôt un transfert cet été pour Joshua Kimmich ?

Comprendre que l’hypothèse demeure quand même incertaine. Et en même temps plus sûre que le reste des pistes évoquées : Liverpool, à la cote de 20, Manchester United à 25 et l’Arabie Saoudite ou Chelsea, à 33. Joshua Kimmich, 28 ans, ne serait pas contre une expérience à l’étranger. Mais il est sous contrat jusqu’en 2025 et son club ne tiendrait pas à s’en séparer.