PSG: Salaire, valorisation, les chiffres de Joshua Kimmich sur le mercato

Le PSG souhaiterait enrôler Joshua Kimmich.

Tel est pris qui croyait prendre ? Cela reste peu probable, d’ailleurs le journal L’Equipe qui évoque l’hypothèse commence par la nuancer sur le fond de sa possibilité. C’est que Joshua Kimmich est un pilier du Bayern Munich qu’il a rejoint voilà neuf ans. Et son coach Thomas tuchel ne serait pas du tout disposé à s’en séparer. Néanmoins, alors que le club bavarois négocie le transfert de Nordi Mukiele, le nom du polyvalent milieu ou défenseur international allemand sort du chapeau, pour le PSG.

Kimmich pour le PSG dans le cadre du transfert de Mukiele ?

Joshua Kimmich a rejoint les rouges et blancs en 2015, en provenance de Stuttgart, moyennant une indemnité de transfert de 8,5 millions d’euros. Aujourd’hui âgé de 28 ans, il en vaut beaucoup plus, mais les estimations à son sujet diffèrent. Pour l’Observatoire du football, il est valorisé au maximum de 40 millions d’euros, mais Transfermarkt évoque plutôt une cote marchande de 75 millions d’euros, plus en phase avec celle du Football Benchmark de KPMG, à 71 millions d’euros.

L’un des cadres et joueurs les mieux payés du Bayern Munich

Il est vrai qu’il ne reste qu’une saison et demi, jusqu’au 30 juin 2025, au contrat de celui qui compte 327 matchs avec le Bayern et 82 capes nationale sous le maillot de l’Allemagne (pour 6 buts inscrits). Kimmich ne serait de surcroît pas contre tenter une expérience à l’étranger, si son club ne peut le conserver, mieux vaudra alors s’en séparer avant qu’il ne parte libre. A 18 millions d’euros brut hors primes, l’estimation de son salaire, Joshua Kimmich est l’un des joueurs les mieux payés de son collectif et il faudra l’augmenter encore pour le convaincre de venir. Une hypothèse, donc, à grandement modérer.