JO 2024: Les sponsors de Felix Lebrun

Felix Lebrun a conquis le coeur des Français qui ne jurent plus que par le tennis de table.

A un match d’une médaille et deux victoires du bonheur suprême d’un sacre olympique ; en tennis de table c’est chose assez rare pour des Français, pour ne pas être apprécié à sa juste valeur. Et pour ne pas bouder le plaisir, cette occasion est offert à Félix Lebrun, un jeune homme de 17 ans qui a déjà conquis le coeur des supporters des Bleus aux JO 2024 de Paris.

De nombreux sponsors recrutés en marge des JO 2024

Voilà déjà plusieurs mois que la montée en puissance de Félix et son frère Alexis Lebrun, résonnent dans la presse. Et qu’elle trouve écho chez les annonceurs. A l’approche de l’Olympiade, les frangins ont signé avec plusieurs sponsors : ils ont intégré les équipes d’athlètes du groupe Carrefour et d’Optic 2000.

Félix et Alexis Lebrun dépassent le cadre des frontières françaises

Il sont aussi devenus les ambassadeurs de Vilparis et le groupe Nicollin, en tant que fan de sport et premier soutient des athlètes locaux (ils sont natifs de Montpellier), les soutient financièrement. La métropole de l’Hérault est elle aussi un « supporter » investi. Autre marque engagée cette année, Hylo, une spécialiste de l’hydratation des yeux.

Félix Lebrun a enfin l’Allemande Tibhar pour équipementier et fournisseur de raquettes. Star du ping en France et de plus dans le monde, les frères Lebrun le deviennent aussi de plus en plus en Chine, la nation forte de la discipline. Depuis cette année, ils ont leur compte officiel sur le réseau Weibo, ce qui a largement contribué à accélérer leur notoriété. Si ce vendredi, Félix parvient à dominer Fan Zhendong, dernier rescapé chinois au stade des demi-finales individuelles, nul doute qu’il va considérablement stimuler sa réputation au pays. Et alors augmenter plus encore l’intérêt des annonceurs à son sujet.