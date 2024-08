JO 2024: Les 6 médailles qui ont fait les meilleures audiences sur France TV

Jusqu’à près de 12 M de téléspectateurs ont suivi le succès de Dupont et les siens au rugby à 7, sur France Télévision.

Il y a un peu plus de 68 millions de Français recensés en 2024, or selon les données partagées ce lundi par France Télévision, 60 millions ont suivi les JO 2024 de Paris sur les antennes du service public, au cours des 50 heures de direct proposés au téléspectateurs.

60 M de Français ont suivi les JO 2024 sur France TV

Ces chiffres sont naturellement records pour le groupe audiovisuel qui a aussi compilé le top 6 des plus fortes audiences enregistrées au cours d’épreuves qui se sont conclues par une médaille française.

A tout seigneur, tout honneur, Léon Marchand truste les deux premières places. Le nageur le plus prolifique de l’histoire de la natation française à franchi le seuil des 15 millions, à l’occasion de la 4e et dernière de ses médailles d’or. C’était le vendredi 2 août sur la course du 200 m quatre nages.

Léon Marchand au sommet, le rugby à 7 les premiers en or

Avant cela, les rugbymen du 7 ont été les premiers à nous régaler en décrochant la plus belle des breloques, le samedi 27 juillet, au lendemain de la cérémonie d’ouverture. Pour voir Dupont et co « fesser » les favoris fidjiens, il y a avait jusqu’à 11,8 millions de téléspectateurs.

Les 6 médailles qui ont fait les meilleures audiences sur France TV

1. Pic à 15 M de téléspectateurs pour la 4ème médaille d’or du nageur Léon Marchand

2. Pic à 13,9 M de téléspectateurs pour le doublé historique en or de Léon Marchand

3. Pic à 13,2 M de téléspectateurs pour la victoire de l’équipe de France de judo

4. Pic à 11,8 M de téléspectateurs pour la médaille d’or de l’équipe de France de rugby à 7.

5. Pic à 10,7 M de téléspectateurs pour la finale de football masculin entre la France et l’Espagne.

6. Pic à 10,2 M de téléspectateurs pour la finale de basket masculin entre la France et les Etats-Unis.