JO 2024: Audience exceptionnelle pour la cérémonie, la 4e de l’histoire de la TV

Une victoire écrasante pour France TV avec la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques.

Il y avait presque un Français sur deux devant un écran de la télévision ce vendredi soir et sur ce nombre, quasiment tous étaient devant France 2 qui diffusait la cérémonie d’ouverture des JO 2024 de Paris. Ce samedi matin, à l’heure des comptes, l’audience de l’événement est tout simplement exceptionnelle.

Les JO 2024 de Paris démarre très fort sur France TV

Il y a eu 22,07 millions de téléspectateurs sur l’ensemble de la soirée et un pic cumulé à 25,6 millions. Cela représente une part d’audience à 81,5% et jusqu’à 86,3% sur la cible FRDA-50. La soirée fut longue, débutée aux environs de 19h30, elle s’est poursuivie jusqu’à près de 23h30, après l’embrasement de la vasque olympique par le duo Marie-José Pérec/Teddy Riner et la reprise de l’hymne à l’amour par Céline Dion.

Forcément qu’avec un tel score, France 2 cannibalise les audiences : aucune autre chaîne n’a enregistré le million de téléspectateurs ce vendredi en prime time et seul TF1 dépasse péniblement le demi-million. C’est dire la portée du succès et de la performance.