JO 2024: Rudy Gobert 8e, les 10 basketteurs les mieux payés aux Jeux de Paris 2024

Rudy Gobert est le huitième basketteur le mieux payé parmi ceux qui disputent les JO 2024.

Au coeur des Jeux Olympiques de Paris 2024, le monde du basket-ball est en ébullition. Depuis le 27 juillet et jusqu’au 11 août, les meilleurs joueurs de la planète s’affrontent pour la gloire olympique. Parmi eux, on retrouve les stars de la NBA, aux salaires astronomiques pour certains.

Stephen Curry n°1 sur le salaire des basketteurs aux JO 2024

Sans surprise, c’est l’Américain Stephen Curry qui trône au sommet de ce classement. Le meneur des Golden State Warriors empoche la coquette somme de 55,7 millions de dollars par an. Suivent ex aequo le Serbe Nikola Jokic (Denver Nuggets) et l’Américain Joel Embiid (Philadelphia 76ers), avec 51,4 millions de dollars chacun.

Le duo des Phoenix Suns, Kevin Durant et Devin Booker, complète le top 5 avec respectivement 51,2 et 49,7 millions de dollars annuels. Le Grec Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) se hisse à la 6e place avec 48,8 millions, talonné par la légende LeBron James (Los Angeles Lakers) et ses 48,7 millions.

Rudy Gobert seul Français dans le top 10

À la 8e position, on retrouve le seul Français de la liste, Rudy Gobert. Le pivot des Minnesota Timberwolves représente fièrement l’Hexagone avec un salaire de 43,8 millions de dollars. Les Américains Anthony Davis (Los Angeles Lakers) et Tyrese Haliburton (Indiana Pacers) ferment la marche avec respectivement 43,2 et 42,2 millions.

Ce classement tranche toutefois quelque peu avec celui des athlètes les mieux payés des Jeux, à l’addition de tous les postes de rémunération, en l’espèce du sponsoring en plus du salaire en franchise. Car alors c’est la star US LeBron James qui domine le palmarès, grâce à ses mirobolants contrats commerciaux.

Les 10 basketteurs les mieux payés aux Jeux de Paris 2024

Stephen Curry (USA, Golden State Warriors) = 55,7 M$

Nikola Jokic (Serbia, Denver Nuggets) = 51,4 M$

Joel Embiid (USA, Philadelphia 76ers) = 51,4 M$

Kevin Durant (USA, Phoenix Suns) = 51,2 M$

Devin Brooker (USA, Phoenix Suns) = 49,7 M$

Giannis Antetokounmpo (Grecia, Milwaukee Bucks) = 48,8 M$

LeBron James (USA, LA Lakers) = 48,7 M$

Rudy Gobert (Francia, Minnesota Timberwolves) = 43,8 M$

Anthony Davis (USA, LA Lakers) = 43,2 M$

Tyrese Haliburton (USA, Indiana Pacers) = 42,2 M$