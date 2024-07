JO 2024: Les 20 athlètes les mieux payés aux Jeux de Paris 2024

Le basketteur français Rudy Gobert est le 15e sportif le mieux payés aux Jeux de Paris 2024.

Aux Jeux Olympiques de Paris 2024, entamé ce jeudi 24 juillet et prévu jusqu’au 11 août, quelques-uns des sportifs les plus riches de la planète en côtoieront d’autres aux moyens beaucoup plus modestes. C’est aussi cela l’Olympisme aujourd’hui, la réunion de tous les mondes et plus seulement un rendez-vous pour sportif émérite. Mais d’abord amateurs.

Plus de 30 M€ annuels pour le top 20 des athlètes aux JO 2024

Le média Sportico a classé les 20 athlètes les mieux payés des JO 2024, le ticket minimum pour y entrer est de 36 millions de dollars (32 M€), à l’ajout des revenus gagnés sur le terrain et de ceux tirés en dehors de la part des sponsors.

Le basketteur français Rudy Gobert parmi les mieux payés

Le golfeur espagnol Jon Rahm domine ce classement avec des gains estimés à 210 millions de dollars, principalement grâce à son contrat avec le circuit LIV Golf. Il est suivi par des stars du basketball comme LeBron James (127,7 millions $), Stephen Curry (101,9 millions $) et Giannis Antetokounmpo (100,8 millions $).

Parmi ces 20 athlètes les mieux rémunérés, on trouve, 13 joueurs de la riche ligue de basket NBA, 5 golfeurs et 2 joueurs de tennis. Neuf pays sont représentés, avec une prédominance américaine (9 athlètes). Il se glisse aussi dans ce top 20 un athlète français en la personne du basketteur Rudy Gobert. Il est 15e. Les revenus cumulés de ces 20 sportifs atteignent 1,35 milliard de dollars, dont 900 millions proviennent des salaires et des prix, et 450 millions des contrats publicitaires.

Les 20 athlètes les mieux payés aux JO 2024

1. Jon Rahm (Golf) : 171M€ (salaires) + 18M€ (sponsoring) = 189M€

2. LeBron James (Basketball) : 43M€ (salaires) + 72M€ (sponsoring) = 115M€

3. Stephen Curry (Basketball) : 47M€ (salaires) + 45M€ (sponsoring) = 92M€

4. Giannis Antetokounmpo (Basketball) : 41M€ (salaires) + 50M€ (sponsoring) = 91M€

5. Kevin Durant (Basketball) : 43M€ (salaires) + 38M€ (sponsoring) = 81M€

6. Rory McIlroy (Golf) : 34M€ (salaires) + 36M€ (sponsoring) = 70M€

7. Scottie Scheffler (Golf) : 38M€ (salaires) + 18M€ (sponsoring) = 56M€

8. Joel Embiid (Basketball) : 43M€ (salaires) + 9M€ (sponsoring) = 52M€

9. Nikola Jokic (Basketball) – 43M€ (salaires) + 6M€ (sponsoring) = 49M€

10. Devin Booker (Basketball) : 32M€ (salaires) + 11M€ (sponsoring) = 43M€

11. Anthony Davis (Basketball) – 36M€ (salaires) + 5M€ (sponsoring) = 41M€

12. Viktor Hovland (Golf) : 29M€ (salaires) + 12M€ (sponsoring) = 41M€

13. Carlos Alcaraz (Tennis) : 14M€ (salaires) + 27M€ (sponsoring) = 41M€

14. Jayson Tatum (Basketball) : 30M€ (salaires) + 9M€ (sponsoring) = 39M€

15. Rudy Gobert (Basketball) : 37M€ (salaires) + 1M€ (sponsoring) = 38M€

16. Jamal Murray (Basketball) : 30M€ (salaires) + 8M€ (sponsoring) = 38M€

17. Jrue Holiday (Basketball) : 34M€ (salaires) + 3M€ (sponsoring) = 37M€

18. Novak Djokovic (Tennis) : 11M€ (salaires) + 23M€ (sponsoring) = 34M€

19. Xander Schauffele (Golf) : 21M€ (salaires) + 12M€ (sponsoring) = 33M€

20. Shai Gilgeous-Alexander (Basketball) : 30M€ (salaires) + 2M€ (sponsoring) = 32M€