Jannik Sinner: Les détails de son juteux contrat avec Nike

Jannick Sinner joue pour Nike qui le lui rend bien.

A un match de remporter un deuxième tournoi en Grand Chelem, Jannik Sinner, après l’Open d’Australie en début d’année, l’Italien affronte ce dimanche soir Taylor Fritz en finale de l’US Open 2024. Un nouveau succès ne ferait que le bonheur du numéro un mondial de tennis, ses commanditaires aussi apprécieraient le voir gagner.

Jannik Sinner a signé 10 ans avec son équipementier Nike

A commencer par Nike, l’équipementier qui l’habille de la tête aux pieds. Après les inoubliables doublettes, Agassi/Sampras ou Nadal/Federer, làa marque à la virgule est associée aux deux meilleurs talents de la génération qui monte Jannik Sinner donc, et avec lui l’Espagnol Carlos Alcaraz. Ce dernier a récemment prolongé dans le courant du printemps dernier son bail avec son sponsor. Son nouveau contrat lui vaut depuis de gagner de 15 à 20 millions de dollars annuels.

Un contrat aussi lucratif que celui signé par Alcaraz

Jannik Sinner a lui signé plus tôt, il y a deux ans, un lucratif et de longue durée contrat avec la marque Nike. Selon les estimations du média espagnol Revelo, l’Italien l’a paraphé sur dix ans et pour un montant total de 158 millions de dollars (142,5 millions d’euros). Autrement que Nike, Sinner compte pour sponsors personnels, Head qui lui fournit les raquettes et la bagagerie, l’entreprise de télécommunication FastWeb et la marque de café Lavazza. Nul doute qu’avec un deuxième majeur en poche, d’autres commanditaires se presseront à lui.

