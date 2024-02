Jack Grealish signe un contrat millionnaire de plus avec un sponsor

Jack Grealish aimante les sponsors à lui

La star du football anglais, Jack Grealish, a conclu un contrat lucratif « à sept chiffres » avec le géant des boissons gazeuses Pepsi, qui gonfle ainsi un peu plus son portefeuille de partenariats commerciaux déjà bien rempli.

Un nouveau contrat à « sept chiffres » pour Jack Grealish

Fraîchement sorti de sa saison triomphale avec Manchester City, où il a remporté le triplé Ligue des champions, Premier League et FA Cup sous la direction de Pep Guardiola, le joueur de 28 ans est sur le point de figurer dans la prochaine campagne publicitaire de Pepsi aux côtés de l’ancien footballeur devenu acteur Vinnie Jones.

Le média The Sun révèle que Jack et Vinnie ont tourné leur spot publicitaire pour Pepsi en janvier, la campagne devant être dévoilée plus tard dans l’année. Ce nouveau contrat témoigne une fois de plus de la valeur marchande de Grealish, devenu une figure recherchée dans le monde des partenariats.

Une source proche de l’accord déclare au journal anglais : « Jack encaisse un autre million avec son nouveau contrat Pepsi. Il s’agit d’une nouvelle campagne publicitaire avec Vinnie Jones, qui a également été signé. Les deux ont tourné leurs parties pour la publicité, qui sera vue par les fans plus tard cette année. Jack vaut chaque centime selon Pepsi car tout ce qu’il touche se transforme en or. C’est une publicité vraiment amusante, et Jack et Vinnie suivent les traces d’autres grands joueurs comme David Beckham et Lionel Messi. »

L’attaquant de Manchester City aimante les sponsors

En plus de cette collaboration avec Pepsi, Grealish est ambassadeur de la marque pour la maison de mode italienne Gucci et a conclu des accords importants avec la société audio américaine Bose et la marque allemande de vêtements de sport Puma. Le Sunday Times estimait en 2023 sa fortune personnelle à plus de 20 millions d’euros.