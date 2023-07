A combien s’élève la fortune de Jack Grealish ?

A la faveur notamment de ses sponsors personnels, la fortune de Jack Grealish est croissante.

L’attaquant vedette de Manchester City, Jack Grealish, est devenu le joueur le plus cher de l’histoire du football lorsqu’il a rejoint Aston Villa pour une somme de 117,5 millions d’euros et un salaire annuel brut estimé supérieur à 18 millions d’euros. A 27 ans, le natif de Birmingham repose sur une fortune estimée par le Sunday Time dans son enquête annuelle, proche de 23,5 millions d’euros.

Une fortune estimée à 20 M€ pour Jack Grealish

Mais l’ailier international anglais est programmé pour atteindre et même dépasser les millions d’euros avant ses 30 ans, grâce à des contrats commerciaux lucratifs passés avec de grandes marques de l’univers de la mode et des entreprises sportives. Il a déjà signé des partenariats commerciaux lucratifs, dont un avec Puma pour une somme rapportée de 11,5 millions, un autre avec Gucci d’un montant équivalent et un encore avec BooHooMan pour un peu plus de un million d’euros annuels.

Des contrats de sponsoring juteux et de plus en plus nombreux

Surnommé ironiquement « l’homme aux millions de dollars » par ses amis en raison de son potentiel de gains, Jack Grealish est un personnage singulier sans le monde du football. A la fois soucieux de son image et de son style qu’il soigne, il peut aussi se montrer sous un tout autre visage, à l’instar de ses célébrations remarquées du triplé signé par Manchester City. Pendant trois jours, les caméras et médias qui l’ont suivi, l’ont montré en train de boire ou de l’alcool entre les mains. Si cela divise dans les communautés du football, beaucoup d’Anglais s’identifient à son caractère entier et et naturel, en toutes circonstances.

La notoriété de l’attaquant citizen est grandissante

Cela contribue à accroître sa notoriété notamment digitale, Jack Grealish est ainsi suivi par 8,1 millions de followers sur Instagram, 5,3 millions sur Tiktok, 3,5 millions sur Facebook et 1,3 millions sur Twitter.