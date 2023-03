Jack Grealish: La liste de ses sponsors et ce qu’ils lui rapportent

Jack Grealish est devenu l’image de Puma, après celle de Nike.

Depuis qu’il est devenu, à plus de 115 millions d’euros, en 2021, l’un des transferts les plus chers de l’histoire du football, en rejoignant Manchester City, Jack Grealish ne cesse de prendre du galon. Sur le terrain aux ordres de Pep Guardiola et au-delà, car l’attaquant de 27 ans séduit aussi les marques sponsors du monde sportif. Dernièrement il a officialisé un autre transfert en quittant Nike pour la marque concurrente, Puma.

Jack Grealish a quitté Nike pour un contrat de sponsoring avec Puma

Le contrat est juteux pour Grealish, puisqu’il serait signé pour cinq ans et lui vaudrait de gagner plus de 11 millions d’euros par an. C’est naturellement son plus gros partenaire commercial, depuis l’autres signé il y a un an, avec la marque italienne de mode et de luxe, Gucci. Propriété du groupe Kering que dirige la famille Pinault (à la tête du Stade Rennais), Gucci s’est donné les moyens pour attirer l’Anglais dans ses filets puisqu’il est question, selon le très sérieux The Athletic, d’un contrat à sept chiffres. Chose très rare dans ce type de partenariat.

Une valeur montante pour les marques proches du football anglais

Avant cela, il a servi à la promotion d’une autre marque de mode, boohoo MAN. Jack Grealish compte aussi des collaboration plus épisodiques avec le groupe Amazon, pour les droits sportifs que possède le groupe, également de Playstation et il est un amabassadeur soutien des équipes britanniques, engagées aux Jeux Olympique. Marginaux jusqu’à la saison dernière, les revenus du sponsoring que génère Jack Grealish progressent en même temps que lui. Au point de contester les autres maîtres du business extra-sportif d’Angleterre, comme Raheem Sterling, Harry Kane, ou Marcus Rashford.