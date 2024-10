Inter Milan: Les salaires des Intéristes cette saison 2O024-2025

L’Inter Milan a fait sa mue, avec un changement de propriétaire, mais l’effectif est demeuré sensiblement le même. La masse salariale aussi.

L’arrivée d’un nouvel actionnaire majoritaire, que le fonds d’investissement Oaktree en lieu et place du groupe chinois Suning, n’a pas révolutionné l’ordinaire de l’Inter Milan champion d’Italie en titre. Cet été, le collectif que dirige Simone Inzaghi est demeuré sensiblement le même, ce qui suppose par voie de conséquence, que la masse salariale de l’équipe est peu ou prou la même d’une saison sur l’autre ; proche de 225 millions d’euros, charges incluses.

Une masse salariale proche de 225 M€ pour l’Inter Milan

Prolongé et revalorisé jusqu’en 2028, l’attaquant argentin Lautaro Martinez domine le vestiaire lombard de son salaire, d’après les chiffres publiés en début d’exercice par le média Calcio e Finanza. Traduit en brut, il avoisine désormais les 16,6 millions d’euros annuels, ce qui le positionne parmi les plus grosses rémunérations du football en Italie.

Les Français ont des rémunérations proches

Deux Français évoluent dans cette équipe de l’Inter Milan et ils sont dans des zones proches au niveau contractuel : l’attaquant Marcus Thuram à 7,86 millions d’euros la saison et lee défenseur Benjamin Pavard, à 6,55 millions. Le champion a aussi enregistré le retour dans ses rangs de Joaquin Correa, qu’il espérait pourtant céder à l’Olympique de Marseille, après avoir inclus une option d’achat obligatoire dans son contrat, à la condition que l’OM se qualifie pour la Ligue des champions, ce qu’il a échoué à faire.

Davide Frattesi, la recrue la plus chère de l’été (à 29 M€ l’indemnité), s’est engagé pour un contrat à 5,55 millions par an, il est aussi celui qui des nouveaux au club gagne le plus cette saison 2024-2025.

Les salaires des joueurs de l’Inter Milan cette saison 2024-2025

Lautaro Martinez = 16,6 M€

Nicolò Barella = 12,03 M€

Hakan Calhanoglu = 12,03 M€

Alessandro Bastoni = 10,18 M€

Piotr Zielinski = 8,33 M€

Marcus Thuram = 7,86 M€

Federico Dimarco = 7,4 M€

Stefan De Vrij = 7,03 M€

Joaquin Correa = 6,48 M€

Benjamin Pavard = 6,55 M€

Davide Frattesi = 5,55 M€

Mehdi Taremi = 5,55 M€

Henrikh Mkhitaryan = 4,98 M€

Marko Arnautovic = 3,93 M€

Yann Sommer = 3,28 M€

Matteo Darmian = 3,28 M€

Denzel Dumfries = 3,28 M€

Carlos Augusto = 2,88 M€

Francesco Acerbi = 2,78 M€

Tajon Buchanan = 2,78 M€

Josep Martinez = 2,78 M€

Andrei Radu = 1,85 M€

Kristian Asllani = 1,48 M€

Yann Bisseck = 1,05 M€

Tomas Palacios = 1,11 M€

Raffaele Di Gennaro = 278k€