Harry Kane, bienvenue dans sa nouvelle maison à 35M€. Anciennement dans un film

Harry Kane a trouvé une maison cossue pour séjourner en Bavière.

Le capitaine de l’équipe nationale d’Angleterre et attaquant du Bayern Munich, Harry Kane, peut enfin se sentir chez lui après avoir emménagé dans une somptueuse villa moderne située sur une colline. Perchée au-dessus de la rivière Isar près de Munich, la maison approche les 35 millions d’euros, selon une information du Mirror, mais le joueur de 30 ans n’en est que le locataire.

Harry Kane s’est installé dans le « Beverly Hills de Bavière »

Harry Kane a pris ses quartiers avec son épouse et leurs quatre enfants – Henry Edward, âgé de cinq mois, Ivy, six ans, Vivienne, cinq ans, et Louis, deux ans dans le coin surnommé « Beverly Hills de Bavière ». Ils peuvent désormais profiter d’un jardin en bordure d’une forêt, avec des vues à couper le souffle sur la rivière. Et les habitants disent que la luxueuse villa, avec une terrasse et un spa, est faite pour un footballeur professionnel. D’ailleurs, elle était précédemment louée par un autre joueur du Bayern Munich.

Une maison support d’une comédie allemande dans un film de 2014

Le média britannique révèle également que la propriété a déjà été utilisée dans une comédie allemande sur un homme rendu impuissant par un furet qui l’attaque avec l’acteur Matthias Schweighöfer (récemment remarqué dans le film Oppenheimer de Christopher Nolan), en vedette. Avant de pénétrer dans sa nouvelle demeure, Harry Kane a passé du temps à l’hôtel cinq étoilées Vier Jahreszeiten Kempinski, dans la suite la plus chère d’Allemagne. Il a chaleureusement remercié le personnel avec lequel il a pris la pose sur les réseaux sociaux, à l’instant de rendre sa chambre.