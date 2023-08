Les nuits à plus de 11 000€ de Harry Kane à Munich

Harry Kane et sa famille ont posé leurs valises à l’hôtel, à Munich.

Depuis son transfert de Tottenham Hotspur au Bayern Munich pour 103 millions d’euros samedi dernier, Harry Kane profite d’un séjour somptueux dans une suite d’hôtel à plus de 11 000 euros la nuit. L’attaquant et capitaine de l’Angleterre a été logé par les dirigeants du Bayern Munich dans l’hôtel cinq étoiles le plus exclusif de la ville allemande, le Vier Jahreszeiten Kempinski.

Harry Kane va séjourner dans l’hôtel le plus exclusif de Munich

Surnommée la Suite Maximilian, elle se trouve dans l’aile historique de l’immeuble conçu par le roi Maximilian II de Bavière en 1858. La suite s’étend sur 175 mètres carrés. Elle dispose d’un salon séparé, de deux salles de bains en marbre de Carrare, de rideaux en soie, de six télévisions et de meubles design ainsi que d’équipements de pointe. Situé sur la Maximilian Strasse, la rue commerçante la plus exclusive de Munich, réputée pour ses enseignes commerciales de créateurs, l’hôtel offre à Kane et à son épouse enceinte Katie, ainsi qu’à leur coach de fitness, un séjour royal en Bavière.

L’attaquant du Bayern prendra bientôt de nouveaux quartiers

D’après le Daily Mail, le couple restera à l’hôtel jusqu’à ce qu’il puisse emménager dans leur luxueuse maison à Gunwald, avec leurs trois enfants. Surnommé le « Hollywood bavarois », c’est le quartier le plus riche de toute l’Allemagne. Alors que l’on annonçait cet été que Kane mettait la touche finale à sa nouvelle maison familiale près du club de golf de Wentworth en périphérie de l’ouest de Londres, le joueur de 30 ans a échangé sa résidence londonienne contre Munich dans sa quête pour décrocher son premier trophée de carrière. Dans un émouvant message d’adieu aux fans de Tottenham sur Instagram, Kane a exprimé sa gratitude envers le club où il a passé près de 20 ans de sa vie.