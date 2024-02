Hamilton et les voitures, il y a quoi dans son garage personnel ?

Quand il n’est pas au volant d’une Formule 1 que conduit Lewis Hamilton ?

L’information a fait hier jeudi l’effet d’une bombe, Lewis Hamilton va quitter l’écurie Mercedes à la fin de la saison 2024 à venir, pour rejoindre la concurrente Ferrari à partir de 2025. C’est un séisme dans la sport et pas seulement la Formule 1. C’est que l’Anglais est un GOAT de sa discipline, bientôt au service de la Scuderia, rien de moins que l’équipe la plus prisée des pilotes. Avec son nouveau contrat, Hamilton pourra gonfler la loiste de ses bolides personnels.

Lewis Hamilton fait la bascule de Mercedes à Ferrari

Car le septiple champion du monde, en plus d’être un maître du pilotage, est également un collectionneur de voitures passionné. Son garage regorge de bolides impressionnants, dont les éclats de luxe et de puissance sont difficiles à ignorer. Parmi ses précieuses possessions, on trouve notamment la Mercedes SLS Black Series (631 ch) et l’AMG GT (843 ch).

Au-delà de sa fidélité à Mercedes, Hamilton étend sa collection à d’autres marques de renom. Pour autres joyaux dans son garage, citons la McLaren F1 (627 ch), la McLaren P1 (903 ch), la Ferrari 599 GTO (670 ch), la Ferrari LaFerrari (960 ch), ou encore un authentique Shelby Cobra (431 ch) datant de 1966.

L’Anglais a évolué sur le choix de ses véhicules personnels

Cette collection éclectique témoigne de la passion de Hamilton pour l’automobile, où chaque véhicule raconte une histoire de vitesse, de puissance et d’élégance. A propos d’histoire, celle qu’écrit aujourd’hui l’Anglais est plus empreinte d’une philosophie et de valeurs nouvelles. En témoigne son ancienne et couteuse Pagani Zonda, parce qu’elle consommait trop, il a fini par la vendre (à prix d’or). Comme d’ailleurs son ancien jet privé personnel.