Hakimi signe un nouveau contrat majeur et ce n’est pas avec le PSG

Achraf Hakimi est un nouvel ambassadeur de Samsung.

Pour entamer la trêve des confiseurs et bien finir l’année, Achraf Hakimi a signé un nouveau contrat premium en carrière, en s’associant avec le géant de l’électronique, Samsung, dont il devient un ambassadeur sur le marché du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord.

L’international marocain du Paris Saint-Germain devient le nouveau visage de la marque Galaxy dans la région et l’image de la campagne « The Next Big Thing Is You ».

A l’affiche des prochaines campagnes commerciales

« C’est un immense honneur de rejoindre la famille Galaxy », a déclaré Hakimi, qui voit dans cette collaboration un prolongement naturel de ses valeurs de persévérance et d’expression de soi. Pour Omar Saheb, vice-président Marketing chez Samsung MENA, ce partenariat stratégique vise à « inspirer une nouvelle génération de consommateurs », à travers une icône qui incarne la fusion entre sport et innovation.

La campagne se déclinera à travers des contenus exclusifs mettant en scène le joueur du Paris SG, demi-finaliste de la Coupe du monde 2022 avec le Maroc et médaillé de bronze aux JO 2024, également engagé dans des actions sociales via sa fondation personnelle.