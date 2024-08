Grâce à Takumi Minamino, l’AS Monaco prolonge avec un sponsor au Japon

Deux ans de plus entre l’AS Monaco et CasinoSecret.

L’intérêt d’avoir Takumi Minamino pour le servir n’est pas que sportif pour l’AS Monaco. Si précieux dès le premier match de la saison face aux Verts de Saint-Etienne (il a inscrit le seul but du match et a été désigné meilleur joueur), l’attaquant japonais influe aussi sur la partie commerciale de son club.

Takumi Minamino à l’origine du partenariat avec CasinoSecret

L’AS Monaco vient en effet de prolonger son partenariat régional au Japon avec CasinoSecret, un acteur des jeux en ligne au pays du soleil levant. Cette collaboration débuté il y a deux ans, l’équipe du Rocher la doit à l’arrivée de Takumi Minamino dans ses rangs. Et l’extension qui en découle, pour deux saisons de plus jusqu’en 2026 aussi.

« Au cours des deux dernières années, nous avons constaté un engouement incroyable de la part des fans de football japonais. La présence de Takumi Minamino dans l’équipe a considérablement renforcé notre visibilité auprès des communautés japonaises », justifie par communiqué Gary Aurivel, le directeur des opérations de CasinoSecret. « Nous sommes impatients de poursuivre cette aventure avec l’AS Monaco et de créer ensemble encore plus de contenus exclusifs pour notre public japonais, et offrir un divertissement unique et inoubliable. »

L’AS Monaco étend sa notoriété au pays du soleil levant

Cette extension de contrat s’inscrit dans la stratégie de développement du club monégasque sur le marché japonais. Depuis le lancement de son compte Twitter nippon et la signature de Minamino, l’AS Monaco a connu une croissance significative de sa popularité au pays du Soleil Levant.

Le partenariat prévoit la création de contenus exclusifs mettant en scène les joueurs de l’équipe, ainsi que l’organisation d’expériences uniques pour les supporters japonais. Des jeux-concours seront également proposés pour renforcer l’engagement de la communauté nippone.