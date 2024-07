Girondins de Bordeaux: Un nouveau sponsor signé sur la manche du maillot

Les Girondins ont un nouveau partenaire mobilité qui pose son logo sur le maillot des joueurs.

C’est une annonce positive pour les Girondins de Bordeaux, dans une actualité plombée par la relégation sportive ordonnée par la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG), contre laquelle le club est en appel. Confronté à des difficultés financières, le FCGB enregistre la venue d’un commanditaire et un qui compte puisqu’il va devenir le nouveau sponsor sur la manche du maillot des joueurs.

Une bonne nouvelle pour les Girondins dans une actualité chargée

Les Girondins de Bordeaux viennent de conclure un accord avec OK Mobility, une entreprise de premier plan dans le secteur de la mobilité. Au-delà de l’aspect publicitaire, OK Mobility va aussi s’engager à mettre sa flotte de véhicules à disposition des joueurs et du personnel du club, comme l’a fait anciennement le constructeur Cupra lors de la saison 2021-2022.

« Le Club est ravi d’accueillir chaleureusement OK Mobility. Nous tenons à remercier particulièrement son fondateur, Othman Ktiri, pour son investissement dans ce développement mais aussi Alexis Elbaz, le Country Manager de OK Mobility de Bordeaux. Nous sommes fiers d’accompagner l’arrivée d’un grand groupe mondial qui contribue à la promotion d’une mobilité libre, flexible et accessible à tous », se réjouit par communiqué, directeur général délégué des Marines, Thomas Jacquemier.

Un sponsor qui porte chance aux clubs qui le portent

« Notre détermination à déployer nos services de mobilité innovants et compétitifs est totale. Pour nous intégrer sur Bordeaux et comprendre les besoins des Bordelais et leur proposer des solutions de mobilité qui contribuent positivement au développement et au bien-être de tous les citoyens, il nous est paru évident de nous associer au club historique du FC Girondins de Bordeaux. OK Mobility est déjà le sponsor attitré de plusieurs clubs de première division, tels que le RCD Mallorca en Espagne, le Grupo Desportivo Estoril Praia au Portugal, le NK Istra 1961 en Croatie, ainsi que de nombreux sportifs de haut niveau et diverses disciplines », poursuit Othman Ktiri, le PDG et fondateur de OK Mobility qui ajoute prophétique (?) : « Nous avons déjà vécu deux belles histoires avec deux clubs qui, après avoir mis le logo OK à leur manche, sont passés en première division; et nous ne pouvons que souhaiter la même chose au FC Girondins de Bordeaux. »

La durée de ce sponsoring sur le maillot n’a pas été communiqué, son montant non plus.