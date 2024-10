Les Girondins de Bordeaux attendent un pactole avec Jules Koundé

Même cinq ans après, le transfert de Jules Koundé de Seville au Barça doit rapporter aux Girondins de Bordeaux.

Bonne nouvelle à venir pour les Girondins de Bordeaux dans le marasme financier que traverse le club aquitain ; le FC Barcelone doit encore de l’argent aux Marines, pour solder le transfert de Jules Koundé. S’il est probable, sinon évident, que les dirigeants de l’équipe au scapulaire l’ont prévu dans les comptes puisque la créance est ancienne, cela reste une ligne positive au bilan économique si fragile du club. De surcroît une qui pèse, vue la somme et ce qu’elle représente à l’échelle d’une formation aujourd’hui pensionnaire de National 2.

De l’argent frais à venir pour des Girondins de Bordeaux qui en manquent

C’est le rapport financier annuel du club blaugrana, au 30 juin sur l’exercice 2023-2024, qui met en lumière la somme à venir. Il n’y a pas de dates précises, juste des échéances à court et plus long terme. Dans le cas de Jules Koundé, entre le solde du mécanisme de solidarité et de possibles clauses inscrites dans son transfert du FCGB au FC Séville en 2019 (le détail exact n’est pas indiqué, seule la somme l’est), les Bordelais recevront en deux fois, un premier versement de 359 000 euros. Puis un autre, plus tard, du même montant.

Un peu plus de 700 000 € au FCGB et encore plus à venir pour le FC Seville

Le FC Barcelone doit encore payer 24,5 millions d’euros au club andalou, auprès duquel il a recruté le défenseur international français en 2022, pour près de cinquante millions d’euros. Il en doit aussi deux fois 80 000 euros au club amateur La Brède FC, qui évolue en Régionale 2, que Jules Koundé a fréquenté au début de son adolescence.

Au total, les dirigeants catalans ont à régler presque 150 millions d’euros à différents clubs sur des recrues de joueurs. Inversement, ils en espèrent 23,5 millions d’euros, pour des cessions de contrats.