Futur classement final de la Ligue 1 selon les stats d’Opta

Les positions s’affinent en Ligue 1, après 14 journées.

L’Olympico achevé, les situations des duellistes, l’OM et l’OL s’affinent. Si les uns regardent à nouveau vers le haut du tableau, les autres demeurent d’indécrottables derniers de la Ligue 1, avec une seule victoire au compteur après quatorze journées. Et désormais le même nombre de matchs que la concurrence. A quel point doit-on craindre pour le futur des Gones ? Le curseur est haut placé sur l’échelle de la relégation des stats d’Opta.

L’OM se replace, l’OL s’enfonce dans la crise

Les joueurs de Pierre Sage ont, ce jour, 23% de chances de finir la saison 2023-2024 à la place qui est actuellement la leur en championnat. C’est pour eux la tendance la plus forte du moment et seul le voisin Clermont accuse un ratio supérieur à 34%, la 18e et dernière position. A l’inverse, les Lyonnais n’ont aucun chance, d’après la simulation ci-dessous, de boucler l’exercice en décrochant une place européenne. Mais l’urgence n’est pas vraiment celle-ci à l’heure actuelle.

Le PSG champion à plus de 90% des stats

Leurs adversaires du soir en revanche se replacent. Moins pour la Ligue des champions que la Ligue Europa, la data du spécialiste de la statistique, Opta, hisse le club phocéen à la sixième place finale. Le titre ne devrait lui pas échapper au Paris Saint-Germain, champion à l’écrasante proportion de 93,3 % et l’OGC Nice sera le dauphin, à 37,7%. C’est plus serré derrière pour la troisième place, entre l’AS Monaco (24,2%) et le Losc (21,2%).

Ce que sera le classement final de Ligue 1 selon Opta