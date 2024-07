France – Espagne: La Roja, dernier bastion d’Adidas à l’Euro 2024

France – Espagne est aussi un duel entre les deux géants de l’équipement sportif, Nike et Adidas.

Alors que l’Euro 2024 tend vers son dénouement final, un autre match se joue dans le match entre les deux géants de l’équipementier sportif : Nike et Adidas. Avec la qualification de l’Espagne pour les demi-finales, Adidas conserve son unique représentant dans le dernier carré du tournoi, face à trois nations arborant le swoosh de Nike. Dont la France, adversaire ce mardi soir.

L’Espagne et Adidas face à trois nations vêtues de Nike

Cette situation illustre l’évolution du marché des équipements sportifs dans le football international. Historiquement dominant, Adidas voit son influence s’éroder progressivement au profit de son rival américain, sur le marché des sélections nationales de football. Le contraste est saisissant : lors de la Coupe du Monde 2018, Adidas habillait 12 sélections contre 10 pour Nike. À l’Euro 2024, le rapport s’est inversé avec 9 équipes pour Nike et 6 pour Adidas.

Nike a gagné des parts de marché sur sa rivale allemande

L’importance de l’Espagne pour Adidas va au-delà du simple prestige sportif. La Roja représente un atout commercial majeur, sa tunique ayant été l’une des plus vendues lors du Mondial 2022 au Qatar. Le récent renouvellement du contrat entre la fédération espagnole et la marque allemande jusqu’en 2038 témoigne de cette relation stratégique. Actuellement, le partenariat de la Roja avec son partenaire technique est valorisé à 20 millions d’euros annuels, celui de la France et de Nike, à 54 millions. Et bientôt au double.

Malgré ces défis, Adidas reste la deuxième marque de vêtements de sport la plus valorisée au monde, derrière Nike. Cependant, l’écart se creuse : en 2023, Nike était évaluée à 31,3 milliards de dollars contre 15,6 milliards pour Adidas.